Любимова заявила о планах российских театров больше гастролировать по стране

Российские театры в условиях международных ограничений начнут больше гастролировать по стране. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 13 апреля.

«Почти 300 наших театров будут больше гастролировать, приезжать в самые разные регионы, куда годами не привозили нашу классику, наших замечательных любимых актеров. Мы фиксируем невероятный спрос со стороны общества», — сказала Любимова. По словам главы Минкульта, это должно заменить гастроли на Западе.

Любимова добавила, что трансляции отечественных театральных представлений продолжают пользоваться популярностью в других странах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Изолировать нашу культуру очень сложно от онлайна, который продолжает работать, несмотря ни на что, из самых разных стран. Мы фиксируем, что трансляции наших балетов люди продолжают смотреть. Эта традиция, которая появилась не от хорошей жизни во время коронавируса, сохранилась», — отметила она.

Также глава ведомства выразила уверенность, что отмена российской культуры за рубежом невозможна, обмен возобновится в будущем, пишет Life.Ru.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал чистым фашизмом атаки на русскую культуру и российских спортсменов. Глава государства назвал Россию жертвой «глобальной цензуры».

В тот же день директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что «целую страну не отменить». Он отметил, что достижения России невозможно вычеркнуть из общечеловеческой истории.

1 марта стало известно, что российский дирижер Валерий Гергиев, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине, отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Ранее нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине.

25 марта Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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