В Курской области обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной
Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о том, что в среду, 13 апреля, в Кореневском районе, граничащем с Украиной, был обстрелян погранпункт. Отмечается, что никто не пострадал во время обстрела.
Ранее администрация Кореневского района сообщила, что инцидент произошел в деревне Гордеевка. Старовойт сказал, что обстрел был приблизительно в 14:00 мск.
«Был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы, стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет», — отметил в видео Старовойт в своем Telegram-канале.
9 апреля Старовойт сообщал об обстреле пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области из минометов со стороны Украины.
5 апреля был совершен обстрел российских пограничников в Суджанском районе Курской области. Старовойт заявлял, что ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.
Еще один обстрел был 29 марта. В результате происшествия никто не пострадал, также на тот момент не было зафиксировано разрушений. Старовойт призывал тогда граждан не паниковать и заверял, что ситуация находится под контролем.
Повышенный уровень террористической опасности введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.