Прямой эфир
Мир
Бербок выразила сожаление из-за отказа Зеленского принять президента ФРГ в Киеве
Политика
МИД допустил приглашение Нуланд в Москву для обсуждения лабораторий на Украине
Общество
ПЦР-тестирование в Москве останется бесплатным для людей с признаками COVID-19
Политика
В Кремле сочли неприемлемыми слова Байдена о «геноциде» на Украине
Мир
Песков заявил об отсутствии у Медведчука закулисных отношений с Россией
Мир
Шольц заявил о раздражении из-за отказа Киева принять Штайнмайера
Общество
ФСБ задержала жителя Крыма за оправдание и пропаганду терроризма
Культура
Любимова заявила о невозможности отмены российской культуры
Экономика
ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России с начала года
Происшествия
Один человек погиб в результате схода лавины в горах под Алма-Атой
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Днепра Филатова

В Курской области обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о том, что в среду, 13 апреля, в Кореневском районе, граничащем с Украиной, был обстрелян погранпункт. Отмечается, что никто не пострадал во время обстрела.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Ранее администрация Кореневского района сообщила, что инцидент произошел в деревне Гордеевка. Старовойт сказал, что обстрел был приблизительно в 14:00 мск.

«Был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы, стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет», — отметил в видео Старовойт в своем Telegram-канале.

9 апреля Старовойт сообщал об обстреле пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области из минометов со стороны Украины.

5 апреля был совершен обстрел российских пограничников в Суджанском районе Курской области. Старовойт заявлял, что ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

Еще один обстрел был 29 марта. В результате происшествия никто не пострадал, также на тот момент не было зафиксировано разрушений. Старовойт призывал тогда граждан не паниковать и заверял, что ситуация находится под контролем.

Повышенный уровень террористической опасности введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022