Федеральные трассы подготовили к паводку в Верхневолжье

В Тверской области завершили подготовку федеральных трасс к прохождению паводка. Об этом сообщает пресс-центр ФКУ «Упрдор «Россия».

В ведении ведомства на территории региона находятся 1156 км дорог, 102 моста и 1289 водопропускных труб. Для ликвидации нештатных ситуаций созданы запасы песка, щебня, песчаного грунта, пиломатериалов, песчано-гравийной смеси.

В случае необходимости к работам готовы приступить 17 бригад и 112 единиц спецтехники, уточняют «Тверские ведомости».

По данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высоких уровней воды в период половодья не ожидается. Вскрытие реки Волги в Ржеве, Зубцове и Твери, а также реки Тверцы в селе Медное произошло в прогнозируемые сроки.