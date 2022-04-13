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В ФРГ усомнились в необходимости помощи Украине из-за слов о Штайнмайере

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Отказ президенту Германии Франку-Вальтеру Штаймайеру в визите в Киев привел к сомнениям среди читателей газеты Die Welt в необходимости военной и финансовой поддержки Украины. Комментарии об этом пользователи оставили 13 апреля под публикацией об инциденте.

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«На это оскорбление Германии есть один возможный ответ. Немедленное прекращение всех платежей и поставок правительству Украины. Оставить для этих людей только гуманитарную помощь. Этим действием украинское правительство показало, что оно думает о Германии. Пока их требования выполняются, всё в порядке. Если нет, они больше не хотят иметь с нами ничего общего. Для меня поведение [президента Украины Владимира] Зеленского и его правительства — самое возмутительное, что я когда-либо испытывал», — поделился один из читателей.

После подобного, считает пользователь, Берлин может запускать российский газопровод «Северный поток – 2».

«Зеленский и его дерзкий посол — очень неприятная шайка, вечно требующая и ругающая других. Складывается впечатление, что что бы мы ни делали, этим людям всегда будет мало», — заявил один из комментаторов.

Другой пользователь уверен: «То, что делают [посол Украины в Германии] Мельник и Зеленский с нашей страной и ее высшим представителем, — откровенное неуважение и просто возмутительно. Федеральная власть должна потихоньку пересмотреть уровень своей поддержки. Нужно опасаться того, что другая страна хочет диктовать нам, как себя вести».

«Я, конечно, не фанат Штайнмайера, но поведение Зеленского и Мельника более чем возмутительно. Они объявляют нашу помощь недостаточной, но всё равно берут ее, хотят указывать, что делать. Искренне жаль, что я должен поддерживать такие процедуры своими налогами», — рассказал еще один читатель.

Другой пользователь отметил: «Однозначная грубость. [Канцлер Германии Олаф] Шольц и [министр иностранных дел Германии Анналена] Бербок должны что-то сказать по этому поводу, эти постоянные оскорбления со стороны Зеленского и посла в Германии нельзя терпеть. Федеральное правительство кажется мне очень слабым, несмотря на необходимость помогать Украине».

Отказ украинских властей принять президента ФРГ вызвал «раздражение» в Германии. Зеленский уже пригласил на Украину канцлера Германии, но тот пока не согласен на поездку. Об этом сам Шольц сообщил 13 апреля.

Ранее в этот день депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что отказ Украины принять в столице Штайнмайера является оскорблением для всей ФРГ. Он также добавил, что Шольцу не следует приезжать в Киев. Также 13 апреля Бербок выразила сожаление относительно произошедшей ситуации. Она сообщила, что эта поездка ранее обсуждалась и была бы целесообразной.

Ранее в этот день власти Украины пояснили, что отказались принимать президента Германии в столице, так как ждут от Берлина более серьезных мер в отношении РФ.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Украина отказалась принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина ФРГ к России.

8 апреля немецкие пользователи Сети выступили с петицией, в которой призвали выдворить из страны Андрея Мельника. Пост был опубликован 8 апреля и за несколько дней собрал более 15 тыс. подписей. Автор инициативы указал, что высказывания посла противоречат дипломатической этике. Подчеркивается, что его заявления в адрес граждан Германии неблагодарные и беспочвенные.

Посол Украины в Берлине славится своими резонансными высказываниями, которые обсуждались в немецкой прессе. В частности, он неоднократно требовал от Германии увеличить поставки оружия Украине, а также обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в поддержании «целой паутины» связей с Россией.

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