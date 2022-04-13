СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Днепра Филатова

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова о подстрекательстве к геноциду. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках расследования установлено, что Борис Филатов в своих аккаунтах в соцсетях, имея многотысячную аудиторию подписчиков, опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру с обоснованием необходимости совершения таких действий. Подобные высказывания украинских политиков, журналистов <...> являются целью не просто возбуждения ненависти к русским, но и подстрекательством к насильственным действиям в отношении русских людей», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это уже давно стало «частью человеконенавистнической русофобской политики украинского режима». Также, по мнению СК РФ, эта ситуация в очередной раз доказывает факт «процветания» на Украине нацистской идеологии.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ («Подстрекательство к совершению геноцида»). В настоящее время следствием проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы для оценки высказываний Филатова. Также следствием принимаются меры, направленные для объявления его в розыск.

До этого, 3 апреля, глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра Бориса Филатова убивать россиян по всему миру.

Сам же Филатов в своих заявлениях отмечал, что у украинцев теперь имеется «моральное право на убийство». Также украинский мэр заявлял, что русские являются «нелюдями» и их необходимо убивать «методично и без героизма».

6 апреля стало известно, что украинский журналист Дмитрий Гордон был внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. До этого, 21 марта, СК России возбудил уголовное дело в его отношении. Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия. Он также призвал к уничтожению россиян и распространял фейки о действиях ВС РФ.

Тогда же СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинской телеведущей Натальи Мосейчук, которая высказала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Журналистка в эфире телеканала «1+1» призвала применять насильственные действия в отношении служащих в ВС РФ и допустила человеконенавистнические высказывания. В ведомстве отметили, что после сбора доказательств ее объявят в международный розыск.

12 марта ведущий канала «Украина 24» Фахрудин Шарафмал в прямом эфире заявил, что лично будет убивать русских. Журналист заявил, что сделает всё от него зависящее, чтобы «русские и их дети никогда не жили на этой земле». После украинский ведущий извинился за свои слова. Он заявил, что его высказывания были недопустимы — и как для журналиста, и как для человека, а вызваны гибелью друга. Однако СК России всё равно возбудил в отношении него уголовное дело.

Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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