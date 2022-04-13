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В Турции сообщили о планах НАТО выставить флот в Черном море

Турецкий политик: мины ВСУ нужны НАТО, чтобы войти в Черное море
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НАТО планировало выставить свой флот в Черном море под предлогом помощи в уничтожении дрейфующих якорных мин, установленных Украиной. Такое мнение 13 апреля выразил заместитель главы бюро международных отношений турецкой партии «Ватан» Сюлюк Хусейн Эрман.

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«Есть разные трактовки события, я думаю, что мины, установленные Украиной, это провокация Запада, чтобы флот НАТО мог войти и якобы обезвредить мины, но на самом деле нервировать флот России. Я считаю, что это провокация с целью организации флота НАТО», — сказал он в беседе с URA.RU.

Эрман также уверен, что мины не могли оказаться в Черном море случайно.

«Министерство обороны Турции сообщало, что в таком количестве чтобы оборвались мины, маловероятно, это или оплошность, или Украина специально установила их на мелководье. Надо устанавливать так, чтобы волны не срывали их с троса», — пояснил он.

Ранее в этот день министерство национальной обороны Турции заявило о повышении уровня готовности саперных подразделений и других служб из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море.

6 апреля в Турции нейтрализовали обнаруженную ранее в тот день дрейфующую мину.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Мины были установлены после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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