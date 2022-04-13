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Четыре мозаики в Самаре признали объектами культурного наследия

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В Самаре четыре мозаичных панно признали объектами культурного наследия. Это значит, что объекты обладают культурной ценностью и должны быть взяты под охрану. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального правительства.

НИА «Самара» пишет, что речь идет о панно «Молодежь в науке и производстве» на здании бывшего учебно-производительного комбината на улице Антонова-Овсеенко, мозаичном панно «Волейболистки», которое находится на здании Дворца спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.

В список включили художественный комплекс Дружба и систему беседок с мозаичным оформлением на улице Стара-Загора. Под охрану теперь возьмут и панно «Связь» и «Междугородная телефонная связь» на здании бывшей Междугородной телефонной станции на улице Мичурина.

В Самарской области сейчас выявлено более 600 объектов культурного наследия, 147 из них находятся в столице региона.

Ранее управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области исключило цирк имени Олега Попова из перечня объектов культурного наследия.

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