BMW представил рестайлинговый вариант X7

У модели автомобиля BMW X7 появилось новое лицо. Немецкий концерн усовершенствовал и обновил дизайн кроссовера, представив его рестайлинговую версию, сообщает «Авторевю» 13 апреля.

Если задний бампер остался практически неизменным, то спереди новую машину теперь не узнать. Над фирменными фарами у нее появились тонкие дуги, в которые встроены функции ходовых огней, габаритного света и поворотов. При этом диодные полоски разделены с каждой стороны на две части. Основные фары расположены внизу и имеют затемненные стекла. Исчезли и отдельные противотуманные фары — их заменили на особый режим основных фар.

С интерьером произошла не меньшая революция, чем с лицом автомобиля. BMW продолжает быстро переходить на медиасистему с оболочкой OS8 — и на единую панель-бескозырку с двумя экранами под названием BMW Live Cockpit Plus. Такое решение впервые появилось на электромобилях компании, а теперь распространяется по всему модельному ряду.

Базовые колеса автомобиля остались прежними, 20-дюймовыми, но с возможностью дилерской замены до 23 дюймов. Кроме того, как и раньше, все BMW X7 имеют пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами.

17 февраля стало известно, что в России в январе 2021 года было продано почти 10 тыс. новых премиальных автомобилей, что составляет десятую часть от общего объема рынка. На первом месте по продажам находился кроссовер Lexus RX. По данным агентства аналитического агентства «Автостат», в январе россияне приобрели 849 таких машин. Далее следует модель BMW X6, которую выбрали 509 жителей страны. На третьем месте находится BMW X5 — 430 проданных автомобилей. BMW X7 пользовались спросом у 267 покупателей.

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.