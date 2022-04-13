Один человек погиб в результате схода лавины в горах под Алма-Атой

В результате схода лавины в горах под Алма-Атой один человек погиб. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Одного пострадавшего (гражданина Франции) спасли. Один человек погиб — спасатели и кинолог с собакой нашли его без признаков жизни. На месте спасатели ожидают следственную группу», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что погибший является гражданином Франции. В поисках были задействованы 30 человек, восемь единиц техники, вертолет и два кинологических расчета.

Поясняется, что сход лавины спровоцировали шесть человек, катаясь на склонах.

О том, что в горах в районе пика Молодежный неподалеку от Алма-Аты сошла лавина стало известно ранее в этот день. Тогда отмечалось, что под завалами могут находиться два человека.

8 апреля от сотрудников МЧС появилось предупреждение о возможном сходе лавин в Сахалинской области. Противолавинный центр Сахалинского УГМС сообщал о том, что в одном из муниципалитетов лавины возможны с 9 по 11 апреля. На остальной части Сахалина нелавиноопасно, вероятен сход одиночных лавин.