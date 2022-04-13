ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России с начала года

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $453,5 млрд, снизившись с начала года на $26,5 млрд. Об этом говорится 13 апреля в материалах на сайте Центрального банка РФ.

Таким образом, внешний долг снизился на 5,5%.

«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — отметили в регуляторе.

В настоящее время объем внешней задолженности стал минимальным за 13 лет, тогда как в апреле 2009 года он составлял $445,5 млрд.

Накануне Минфин России заявил, что информация о дефолте по евробондам РФ не соответствует действительности. По данным ведомства, иностранные инвесторы, в том числе американские, не получили выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним.

11 апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям.

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», — сказал он.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042», однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.

После этого Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до SD.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует также цели по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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