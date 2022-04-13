«Бойцовский клуб» РЕН ТВ проведет уникальное боксерское шоу в прямом эфире

29 апреля в «Вегас Сити Холле» пройдет масштабное событие «Суперсерия. Чудинов–Абдугофуров» в рамках проекта «Бойцовский клуб» РЕН ТВ. В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе, звезда российского бокса Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров.

В соглавном бою «Бойцовского клуба» выступит чемпион вооруженных сил по рукопашному бою, чемпион Европы по самбо, последний чемпион М-1 Глобал Хадис Ибрагимов. Его соперником назначен чемпион Беларуси по тайскому боксу и непобежденный боец ММА Петр Романкевич.

Также РЕН ТВ покажет главный реванш супертяжеловеса Дениса «Большой Папа» Вильданова против Максима «Топор» Щербакова. Ранее в рамках турнира «Буря на Волге», зрители РЕН ТВ в прямом эфире увидели, как Топор нанес сокрушительное поражение огромному Вильданову — Большой Папа упал в нокаут после мощнейшего удара уже на 15-й секунде первого раунда и теперь настроен взять у своего обидчика убедительный реванш!

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» РЕН ТВ в прямом эфире 29 апреля в 23:00. Телеканал покажет, что бокс умеет воспитывать людей с непростым характером.

Включайте РЕН ТВ и наслаждайтесь прекрасным вечером бокса!

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.