Движение на зеленой ветке метро Москвы вошло в график

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в среду, 13 апреля.

«Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график», — отметили в дептрансе.

Ранее там останавливали движение поездов от «Новокузнецкой» до «Орехово». Это было сделано для проверки состава, пишет РИАМО.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 5 апреля, движение поездов в сторону области было приостановлено на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) из-за повреждения контактной сети.

Ранее, 16 марта, пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила, что поездки по Москве и Московской области теперь можно оплачивать транспортной картой «Тройка». Также по карте доступен проезд на МЦД и метро.

Кроме того, в карте «Тройка» появились быстрый бесконтактный способ оплаты, а также доступ к системе лояльности при оплате проезда. Так, после каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й может достичь 35%.