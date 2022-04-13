В СФ объяснили заявление Vitol Group о планах прекратить торговлю нефтью из РФ

Заявление нефтетрейдера Vitol Group о планах прекратить торговлю российской нефтью связано с решениями отдельных стран о прекращении закупок этого энергоресурса у РФ, к примеру, США и Великобритании. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

«Остальные же европейские страны окончательных решений не приняли, многие из них пока работают по старым контрактам. Сейчас с уверенностью можно говорить о том, что по крайней мере до конца 2023 года закупка российской нефти продолжится в разных объемах, по различным схемам, возможно, в некоторых случаях через третьи страны многими европейскими государствами», — отметил политик.

Что же касается деятельности трейдеров, то, по мнению сенатора, они тоже будут искать варианты продолжения работы с Россией, поскольку устойчивость их деятельности напрямую зависит от крупных поставщиков, в числе которых и РФ.

«Уход такого крупного поставщика повлечет существенный рост цен, а значит, крупнейшие европейские трейдеры в любом случае будут искать варианты, как не допустить полного ухода российской нефти с европейских рынков», — заключил он.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Vitol Group сообщило о том, что нефтетрейдер намерен до конца года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения.

Как отметили в издании, такое заявление Vitol появилось после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского написал руководству компании и другим торговым трейдерам с просьбой прекратить деловые отношения с российской индустрией топлива.

12 апреля украинский лидер подчеркнул, что необходимо определить конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа и нефти. Он упрекнул некоторые страны ЕС в том, что они не могут определиться, когда хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что заменить российскую нефть и нефтепродукты в полном объеме — порядка 7 млн баррелей в сутки — ОПЕК не может из-за нехватки таких объемов.

Как отметило 8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну.

Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Также Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

5 апреля немецкий телеканал Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву.

При этом 11 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит к середине мая план по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

Ряд стран Запада ввел антироссийские санкции и заявил о запрете импорта российских энергоресурсов после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Так, 8 марта США запретили весь импорт газа и нефти из России. При этом хозяин Белого дома признал, что последствия от таких санкций ударят и по Вашингтону: цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти. Спустя несколько дней аналогичные меры приняла и Канада, запретив импорт определенных нефтепродуктов.

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