ПСБ вдвое снизил комиссию на эквайринг для торгующих социально значимыми товарами компаний

Промсвязьбанк (ПСБ) снизил комиссию за услуги торгового и интернет-эквайринга до 1% от оборота торговой точки. Новый тариф применяется к платежам в торгово-сервисных предприятиях, которые продают социально значимые товары или оказывают соответствующие услуги, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Уменьшенная в два раза комиссия будет действовать до 31 августа.

Для клиентов ПСБ, у которых подключена услуга приема платежей, тариф снизится автоматически 18 апреля, а новые клиенты уже могут заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание с комиссией 1%.

«В рамках договора на эквайринговое обслуживание клиенты также смогут подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), к сервису быстрых зачислений, который позволяет получать возмещение выручки три раза в день, а также получить возможность принимать платежи с помощью смартфона по технологии SoftPOS, также с комиссией 1%, что обеспечит бизнесу существенную экономию на приеме платежей», — рассказал директор по эквайрингу ПСБ Никита Хомутов.

Кроме того, с 1 мая для бизнеса, работающего в социально значимых отраслях, будет действовать комиссия 0,89% при подключении расчетно-кассового обслуживания в ряде тарифных планов.

Эквайринг — возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату. В понятие также входят банковское и технологическое обслуживание — передача и обработка данных клиентов. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером путем установки на предприятиях платежных терминалов или импринтеров.

В среднем эквайринговые комиссии составляют 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.