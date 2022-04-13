«Сбер» дал советы после ограничения оплаты картами «Мир» через SberPay

Сбербанк 13 апреля дал рекомендации после ограничения бесконтактной оплаты картами «Мир» со смартфона через сервис SberPay из-за решения технического партнера.

Как сообщили «Известиям» в кредитной организации, совершать оплату товаров и услуг в офлайн-магазинах с помощью смартфона можно, добавив карту «Мир» в сервисы Mir Pay или Samsung Pay.

В банке напомнили, что также для оплаты можно использовать действующие пластиковые карты Mastercard, Visa и «Мир».

«Обращаем внимание, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях вы можете продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир». Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам «Сбера» доступны и другие способы бесконтактной оплаты — «Плати QR», «Оплата одним взглядом», — добавили в организации.

Ранее в этот день мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. При этом новые пользователи могут скачать приложение для Android на официальном сайте Сбербанка.

Накануне стало известно об удалении приложений Сбербанка из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Он призвал работников IT-сферы «сделать свою экосистему». По его словам, элементы этой экосистемы уже есть в России, но их необходимо доработать.