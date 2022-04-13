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Новые участки ливневой канализации обустроят в Красноярске

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В Красноярске рабочие приступили к промывке ливневых канализаций. На некоторых участках дорог потребуется обустройство новых ливневок.

По данным департамента городского хозяйства, в Красноярске проложено почти 184 км сетей ливневой канализации. Это обеспечивает отвод осадков с 18-20% дорог. За последние пять лет в городе построили 5 км ливневок.

Промывка началась на улице Красной Армии. Для выполнения работ потребовалось перекрыть проезжую часть на улицах Обороны и Дзержинского. Кроме того, подрядчики обустроят новый участок ливневки длиной 100 м. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На улице Маерчака установят недостающие участки ливневки. Кроме того, старые элементы канализации заменят на новые на участке от улицы Красной Гвардии до бизнес-центра «Баланс». Общая протяженность работ составит 510 м.

Во время ремонта дороги на улице Абытаевской будет построена ливневка протяженностью 529 м.

По оценкам специалистов, с учетом общей площади Красноярска для качественного водоотвода требуется построить по меньшей мере 100 км ливневого коллектора.

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