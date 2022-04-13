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Политолог объяснила решение Швеции о подачи заявки на вступление в НАТО в июне

Политолог Плевако назвала причины, по которым Швеция решила подать заявку на вступление в НАТО
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Руководитель центра Северной Европы института Европы РАН Наталия Плевако в среду, 13 апреля, в беседе с «Известиям» назвала причины, из-за которых Швеция решила подать заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) уже в июне 2022 года.

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«Если еще в первые дни событий в Украине лидеры стран больше говорили о рисках в случае вступления в НАТО, то со временем их риторика изменилась. Теперь все чаще обсуждаются конкретные вопросы вступления в Североатлантический Альянс. И несмотря на понимание, что с таким важным решением не следует спешить, многие политики в Швеции и Финляндии утверждают, что развитие событий в Украине подталкивают эти страны к быстрому решению», — указала она.

По словам эксперта, такую решительность объясняют и приближающиеся парламентские выборы в стране — они состоятся в сентябре этого года. Как отметила Плевако, вопрос вступления в НАТО будет играть на них не последнюю роль.

О том, что власти Швеции намерены подать заявку на встрече НАТО в Мадриде 29–30 июня, ранее в этот день сообщило издание Svenska dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии.

Ранее в этот день «Известиям» сообщили в правительстве Швеции, что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

В Финляндии после публикации ряда опросов правительство также приняло решение не проводить референдум. Президент страны Саули Ниинистё, который выступал ранее за такое голосование, заявил в начале апреля, что в этом нет необходимости, ведь мнение общественности уже известно.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

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