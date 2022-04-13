Бесконтактную оплату картами «Мир» с помощью SberPay ограничили с 13 апреля

В России ограничена бесконтактная система оплаты «Мир» через смартфоны, поддерживающие технологию NFC. Как заявили в Сбербанке 13 апреля, данная мера вступает в силу с этого дня.

«С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Однако клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами — для этого необходимо привязать карту «Мир» к системам Mir Pay или Samsung Pay. В банке также посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.

Ранее в среду пресс-служба финансовой организации рассказала, что мобильное приложение Сбербанка на платформе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. При этом новые пользователи могут скачать приложение для Android на официальном сайте Сбербанка.

Накануне также стало известно об удалении приложений Сбербанка из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «СберБанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

В «Сбере» отметили, что для проведения банковских операций можно также использовать веб-версию «СберБанк Онлайн», которая адаптирована для использования на мобильных устройствах. Кроме того, пользователи могут перейти на веб-версию «СберБизнес».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Он призвал работников IT-сферы «сделать свою экосистему». По его словам, элементы этой экосистемы уже есть в России, но их необходимо доработать.