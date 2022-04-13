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ФСБ задержала жителя Крыма за оправдание и пропаганду терроризма

ФСБ: Жителя Крыма подозревают в оправдании и пропаганде терроризма
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Жителя Крыма подозревают в оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в среду, 13 апреля, в пресс-службе УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, 28-летний житель поселка Раздольное размещал в социальных сетях публикации и комментарии, содержащие пропаганду запрещенной в РФ террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами».

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Уточняется, что подозреваемый публиковал в Сети материалы для воздействия на людей и формирования у них идеологии терроризма. Кроме того, задержанный публично заявлял о необходимости построения всемирного исламского халифата.

Против него возбуждено уголовное дело по 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее, 7 апреля, В Крыму задержан подозреваемый в участии в деятельности запрещенного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

Как выяснили силовики, задержанный, находясь в составе незаконного формирования, обеспечивал батальон материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. В ФСБ добавили, что он неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района, в том числе в период проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Также, 31 марта, Сотрудники ФСБ задержали в Крыму при попытке выехать на Украину россиянина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России.

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