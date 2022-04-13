Лавинную опасность прогнозируют в районе Сахалина

МЧС предупредило об опасности схода лавин в Смирныховском районе Сахалинской области. Неблагоприятная обстановка сложится 14 и 15 апреля.

По данным противолавинного центра Сахалинского УГМС, на остальной территории региона нелавиноопасно, местами возможен сход одиночных лавин. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Сотрудники МЧС напоминают, что основной задачей при попадании в лавину является защита дыхательных путей. Для этих целей можно использовать шарф, капюшон, рукавицы или ладони. В момент торможения лавины следует приблизиться к ее поверхности, пока снег не отвердел. По статистике, больше трети человек, попавших в лавину, выбираются самостоятельно.

13 апреля лавина сошла в горах неподалеку от Алма-Аты. Предположительно, под снегом остались два человека. В поисковых мероприятиях участвуют 26 человек.