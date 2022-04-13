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В Курской области обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной

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Пограничный пункт в деревне Гордеевка Курской области был обстрелян днем 13 апреля. Об этом в среду сообщили власти региона.

«Час назад была слышна стрельба из огнестрельного оружия на сопредельной территории в районе деревни Гордеевка. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», — говорится в сообщении администрации Кореневского района в «ВКонтакте».

6 апреля губернатор региона Роман Старовойт рассказал об обстреле позиций российских пограничников в Суджанском районе области. По его словам, ответным огнем пограничников огневые точки были подавлены.

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Позже, 9 апреля, со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района.

С 11 апреля в Курской области введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями с украинской стороны. Как пояснил Старовойт, это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый, критический — красный. На территории региона установлены контрольные пункты наблюдения, где находятся военные и полиция. Кроме того, усилено патрулирование населенных пунктов.

Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской областей и в двух районах Воронежской области.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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