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В Кремле отреагировали на предложение Киева об обмене Медведчука на пленных

Песков: если бы идеи Медведчука на Украине учитывались, спецоперации в Донбассе не было бы
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Ситуация с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, которого власти Украины предложили обменять на пленных, является яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он выразил надежду на то, что Европа повлияет на Украину, и Киев прекратит преследования человека за его политические взгляды.

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, заговорили деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России, не имеет отношения к военной операции. Мы вообще не знаем, хочет ли он такого разрешения ситуации. Мы будем следить за судьбой Медведчука, к чему призываем и европейских политиков», — добавил представитель Кремля.

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По его мнению, спецоперации по защите Донбасса удалось бы избежать, если бы киевские власти прислушались к словам Медведчука.

«Медведчук всегда был за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе. Если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались в государственной политике Украины, то никакой военной операции [РФ в Донбассе] не было бы», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что украинский политик всегда придерживался необходимости поддержания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений с Россией.

«Позиция всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией от не имел. Но если бы гипотетически это было так, он бы покинул Украину. Но он этого не сделал», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в этот день заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинским властям, желающим обменять Медведчука на пленных, следует «крепко запирать двери на ночь».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали политика сотрудники Службы безопасности Украины. На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

Как уточнили в СБУ, глава политсовета якобы скрывался на Украине и носил для маскировки форму Вооруженных сил Украины, кроме того, для его задержания была организована спецоперация.

12 апреля депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что президент Украины своим заявлением о задержании Медведчука хочет затянуть конфликт.

На Украине в отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтвердил и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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