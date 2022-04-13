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Песков рассказал о занятости главы российской делегации Мединского

Песков: Мединский продолжает работу как переговорщик, пока заявлять не о чем
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Какие-либо официальные заявления делаются по мере появления поводов для оглашения результатов. Об этом в среду, 13 апреля, на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с чем может быть связано снижение упоминаний в СМИ заявлений главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского.

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«Заявления делаются по мере того, как поступает информация, и появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает напряженную работу», — рассказал Песков.

Днем ранее стало известно, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

2 апреля Мединский заявил о неготовности проекта договора России с Украиной. За день до этого глава делегации Украины Давид Арахамия в эфире украинского телеканала заявлял, что Украина рассчитывает за неделю разработать проект договора, который смогут обсудить президенты стран Владимир Зеленский и Владимир Путин.

30 марта Песков подчеркнул, что делегациям предстоит еще долгая работа в рамках переговорного процесса, прорывов в диалоге пока нет. По его словам, позитивным моментом можно назвать то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

Последние очные переговоры, четвертые по счету, состоялись 29 марта в Стамбуле. Они шли около трех часов. Как отметил тогда Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято после обострившейся в Донбассе обстановки из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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