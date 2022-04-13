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«Черные лесорубы» нанесли ущерб более 7,5 млн рублей в Иркутской области

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Полицейские пресекли деятельность нелегальных заготовителей леса в Иркутской области. Ущерб от действий злоумышленников составил более 7,5 млн рублей.

По данным оперативников, один из соучастников получал доверенности от местных жителей, которым по закону полагалась древесина для строительства и ремонта домов. Его сообщник, работающий в территориальном государственном учреждении, при отводе участка занижал объемы фактически имеющихся насаждений. Благодаря этому «черные лесорубы» получали большее количество древесины. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Деревья доставлялись в пункты приема и отгрузки, которые принадлежали лидеру группы — 47-летнему индивидуальному предпринимателю.

Деятельность подозреваемых пресекли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. В ходе обысков обнаружены пиломатериалы общем объемом свыше 280 куб. м. На охраняемую стоянку отправлено 11 единиц лесозаготовительной техники, грузовых и легковых машин.

По факту незаконной заготовки леса возбуждено уголовное дело. Трое участников группы помещены под стражу.

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