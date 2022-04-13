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Боксеры Дацик и Кавалари устроили перепалку на пресс-конференции

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Скандально известный российский боксер, боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и бразильский экс-чемпион лиги по кикбоксингу Сауло Кавалари устроили перепалку во время пресс-конференции, которая прошла в среду, 13 апреля, в МИЦ «Известия» накануне турнира по боксу.

«Я, когда вышел из аэропорта, сразу понял, что стану кошмаром для русских тяжеловесов. Дацик, ты думаешь, я проделал такой путь, чтобы просто сидеть тут и болтать, как ты это умеешь? Я пришел сюда подраться и ушатать тебя! Готовься уйти на пенсию. Я знаю, что ты пенсионер. Сдам твою голову в багажное отделение и увезу в Бразилию!» — так начал пресс-конференцию Кавалари.

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Дацик в ответ на эти угрозы предложил выставить каждому свой пояс. А победитель сможет увезти с собой оба, отметил боксер.

На встрече также присутствовали звезда кулачных боев Тимур Никулин и боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов и основатель лиги PRAVDA Хетаг Цопанов.

Турнир по боксу, который состоится в Москве, покажут по телеканалу РЕН ТВ в пятницу, 15 апреля, в 23:00 мск.

5 апреля боксер Сергей Кузьмин предпочел Вячеслава Дацика бразильцу Сауло Кавалари. Кузьмин отметил, что бои у Рыжего Тарзана очень эмоциональные, даже вспыльчивые.

3 апреля двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов заявил о победе российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в поединке против бразильца Сауло Кавалари. Он отметил, что российский боец тяжелее соперника.

28 января на «Вечере бокса» РЕН ТВ Вячеслав Дацик одержал поражение в бою с Зелемханом Дукаевым.

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