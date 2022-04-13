Кудрин: при сохранении санкций на перестройку экономики потребуется не менее двух лет

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в случае сохранения санкций на перестройку экономики России потребуется не менее двух лет.

«Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — сказал он в ходе правительственного часа в Совете Федерации 13 апреля.

Такую оценку глава Счетной палаты дал в отношении краткосрочного периода перестройки. В долгосрочном же периоде трансформация экономики потребует большего срока, поскольку «речь идет об импортозамещении целого ряда товаров».

При этом Кудрин выразил надежду, что власти РФ не примут меры, которые затруднят возвращение иностранных компаний на рынок.

Кроме того, он отметил, что инфляция в стране по итогам 2022 года может достичь 20%. По словам главы Счетной палаты, российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран.

На мероприятии также выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он указал на желание иностранных компаний продолжить работу в России. Кроме того, Белоусов отметил, что санкции Запада не затронули рынок труда. По его словам, рестрикциям не удастся изолировать Россию.

Ранее в среду политолог, кандидат философских наук Борис Межуев в беседе с «Известиями» указал, что правительство РФ предприняло чрезвычайные меры, что привело к стабилизации рынка. По его словам, хотя и наблюдается повышение цен на продовольственные товары, это компенсируется стабилизацией рубля и отсутствием серьезного дефицита товаров.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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