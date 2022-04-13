Прямой эфир
Сюжет:

Кудрин: при сохранении санкций на перестройку экономики потребуется не менее двух лет

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в случае сохранения санкций на перестройку экономики России потребуется не менее двух лет.

Бизнес и решения: внешнее управление могут ввести в 10% инокомпаний
Продукцию каких западных брендов всё равно будут выпускать в России

«Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — сказал он в ходе правительственного часа в Совете Федерации 13 апреля.

Такую оценку глава Счетной палаты дал в отношении краткосрочного периода перестройки. В долгосрочном же периоде трансформация экономики потребует большего срока, поскольку «речь идет об импортозамещении целого ряда товаров».

При этом Кудрин выразил надежду, что власти РФ не примут меры, которые затруднят возвращение иностранных компаний на рынок.

Кроме того, он отметил, что инфляция в стране по итогам 2022 года может достичь 20%. По словам главы Счетной палаты, российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран.

На мероприятии также выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он указал на желание иностранных компаний продолжить работу в России. Кроме того, Белоусов отметил, что санкции Запада не затронули рынок труда. По его словам, рестрикциям не удастся изолировать Россию.

Ранее в среду политолог, кандидат философских наук Борис Межуев в беседе с «Известиями» указал, что правительство РФ предприняло чрезвычайные меры, что привело к стабилизации рынка. По его словам, хотя и наблюдается повышение цен на продовольственные товары, это компенсируется стабилизацией рубля и отсутствием серьезного дефицита товаров.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022