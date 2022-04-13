Тюменская птицефабрика понесла 811 млн рублей убытков из-за птичьего гриппа

Птицефабрика «Боровская», расположенная под Тюменью и пострадавшая от высокопатогенного птичьего гриппа осенью 2021 года, понесла 811 млн рублей убытков. Соответствующие данные отражены в годовом аудиторском отчете, опубликованном на сайте налоговой службы.

В 2021 году чистая прибыль птицефабрики снизилась на 362,7% по сравнению с показателями за 2020-й. Размер чистого убытка составил 811 млн рублей, пишет Megatyumen.ru.

На «прочие расходы» предприятие потратило 1,6 млрд рублей, что на 378,1% больше, чем в 2020 году.

Как отмечает портал «Наш город», из-за птичьего гриппа на «Боровской» пришлось уничтожить поголовье в 4,5 млн кур. Затраты на закупку новых птенцов и инкубационных яиц оцениваются в 70 млн рублей. Вновь запустить производство на птицефабрике планируется не раньше августа 2022 года.

О вспышке птичьего гриппа на территории предприятия стало известно 13 октября. Тогда же был введен карантин. В общей сложности под ликвидацию попали 4,5 млн кур. Сжигание проводилось под наблюдением ветеринаров, сотрудников МЧС и МВД.

Карантин на зараженной территории сняли 25 февраля 2022 года.