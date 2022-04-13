МИД допустил приглашение Нуланд в Москву для обсуждения лабораторий на Украине

Профильная комиссия Госдумы прорабатывает вопрос приглашения на заседание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в связи с обнаруженными биологическими лабораториями Соединенных Штатов на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в среду, 13 апреля.

«Представленные российской стороной вопросы относительно американской военно-биологической деятельности на Украине могла бы прояснить старший замгоссекретаря США Виктория Нуланд, курирующая это направление. Ее приглашение на заседание недавно созданной у нас профильной парламентской комиссии прорабатывается», — сказал он в интервью ТАСС.

Рябков также отметил, что проведенные по российским запросам 11 и 18 марта заседания СБ ООН, а также неформальная встреча «по формуле Арриа» 6 апреля продемонстрировали, что США и их союзники не могут ответить по существу на поставленные Россией вопросы по наличию биолабораторий США на Украине.

«Нет реакции и на наши призывы предоставить всю информацию о военно-биологической активности США в лабораториях на территории Украины и на других объектах за пределами их национальных границ. Это подтверждает обоснованность наших опасений», — прокомментировал дипломат.

Ранее сообщалось, что 31 марта Международный комитет Госдумы начнет процедуру подготовки приглашения для дачи пояснений официальных лиц США по деятельности биолабораторий на Украине. Как заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, речь идет об официальном представителе Госдепартамента США Виктории Нуланд и сыне президента страны Хантере Байдене.

30 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что установлены конкретные должностные лица, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине. Как показали идущие журналистские расследования в западной прессе, компании были связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом. Отмечается, что в распоряжении Минобороны есть документы, в которых говорится о планах применения киевским режимом беспилотников, способных распылять смертельно опасные вещества.

Ранее, 27 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «дьявольском плане» США и отметила, что открытые источники и документы уже дают примерное представление о степени вовлеченности политических элит США в военно-биологическую активность на Украине.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

8 марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. По ее словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Однако на следующий день в Пентагоне сообщили, что информация об использовании биолабораторий Соединенными Штатами на территории Украины для разработки биологического оружия не соответствует действительности.

О том, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на территории их собственной страны, и факты, подтверждающие наличие биолабораторий по изучению опасных патогенов и возможной разработке биологического оружия, стало известно в ходе спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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