В Германии оценили потери в случае прекращения энергопоставок из РФ

Совокупные потери ФРГ в случае немедленного прекращения поставок энергоносителей из России могут составить в 2022–2023 годах около €220 млрд. Это следует из опубликованного в среду, 13 апреля, доклада ведущих экономических институтов Германии.

В исследовании приняли участие Институт экономических исследований (Берлин), Институт IFO (Мюнхен), Институт мировой экономики (Киль) и Институт по изучению экономики (Эссен).

Согласно докладу, совокупные потери ВВП Германии в 2022 и 2023 годах в случае остановки поставок энергоносителей из РФ могут составить более 6,5% от годового объема производства.

«Если газоснабжение прекратится, то германская экономика столкнется с тяжелой рецессией», — отметил руководитель отдела исследований кильского Института мировой экономики Штефен Коэц.

Накануне немецкое издание Compact сообщило, что введение Германией санкций против РФ приведет ее к краху во всех экономических сферах. В материале отмечается, что наращивание государственного долга, помощь с вооружением Украине и вероятность отказа от природного газа России не совпадают с интересами ФРГ.

12 апреля Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило о том, что инфляция в Германии в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году.

2 апреля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что на фоне резкого роста цен на энергоносители возникла необходимость увеличить льготы на газ для населения.

В Германии, так же как и в других странах Запада, подскочили цены на топливо после введения антироссийских санкций на фоне спецоперации в Донбассе, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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