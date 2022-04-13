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ПЦР-тестирование в Москве останется бесплатным для людей с признаками COVID-19

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В Москве сохранят возможность бесплатного ПЦР-тестирования на COVID-19 для людей с признаками заболевания. Об этом 13 апреля ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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«В настоящий момент ПЦР-тестирование прежде всего необходимо для людей, у которых есть признаки заболевания. Таким жителям оно продолжает проводиться в обязательном порядке и бесплатно. При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному врачу в поликлинику», — сказано в сообщении.

8 апреля главный исследователь Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Елена Шалухо рассказала, что клинические испытания кожного теста «КоронаДерм PS» подтвердили безопасность разработки в ходе клинических испытаний на добровольцах в возрасте от 18 лет.

С помощью этого теста, по словам Шалухо, можно определить, сталкивался ли человек с возбудителем новой коронавирусной инфекции, нужно ли ему вакцинироваться. Также препарат можно будет применять в качестве вспомогательной диагностической процедуры для заболевших COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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