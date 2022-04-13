Бербок выразила сожаление из-за отказа Зеленского принять президента ФРГ в Киеве

Глава МИД Германии Анналена Бербок сожалеет об отказе Украины принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве. Об этом заявил в среду, 13 апреля, на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной», — привел он слова Бербок.

Выразили свое недовольство касательно такого жеста со стороны Киева и немецкие политики. Их заявления приводит журнал Der Spiegel.

«Меня как минимум раздражает, что украинское правительство требует от нас практически всего, но не хочет видеть президента. Выглядит очень сомнительно для меня. Мне это тоже не кажется особенно мудрым», — заявила немецкий политик Айдан Озогуз.

Депутат бундестага Рольф Мютцених выразил надежду на то, что «украинские представители будут придерживаться хотя бы минимума дипломатических обычаев и не будут необоснованно вмешиваться во внутреннюю политику Германии».

Как рассказал в среду «Известиям» депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн, отказ Украины принять президента Германии является оскорблением для всей ФРГ.

Днем ранее, 12 апреля, Штайнмайер подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным.