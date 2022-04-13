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Свыше 600 тыс. цветов высадят на улицах Южно-Сахалинска

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В Южно-Сахалинске ведутся подготовительные работы перед озеленением общественных пространств. В городе высадят свыше 600 тыс. цветов.

Дорожную карту по реализации проекта озеленения разработал отдел дизайна и оформления городского пространства. Также специалисты определили видовой состав растений с учетом климатических особенностей Южно-Сахалинска. К масштабной работе по высадке растений присоединятся организации и предприятия всех форм собственности. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

В городе планируют расширить существующие цветники, а также обустроить новые. Подвесные кашпо, вазоны и малые архитектурные формы разместят на ограждениях вдоль дорог, тротуаров и возле торговых центров.

Ежегодно в Южно-Сахалинске высаживают не менее 250 тыс. цветов. В 2022 году к 140-летию города план высадки увеличен более чем в два раза. Владельцам предприятий рекомендовано организовать работы по озеленению прилегающей территории.

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