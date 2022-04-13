Политолог оценил меры правительства для стабилизации экономики РФ

Политолог, кандидат философских наук Борис Межуев в среду, 13 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал выступление первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

В ходе выступления зампред правительства заявил, что просадка экономики РФ, вызванная санкциями стран Запада, практически не затронула рынок труда. Он добавил, что правительство РФ работает над мерами денежной компенсации для малообеспеченных граждан, пенсионеров, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

Как отметил политолог, правительство РФ предприняло чрезвычайные меры, чтобы избежать паники и шока, и это привело к стабилизации рынка. Хотя и наблюдается повышение цен на продовольственные товары, но это компенсируется стабилизацией рубля и отсутствием серьезного дефицита товаров.



«Сделаны определенные усилия, чтобы рынок труда не пострадал: налоговые послабления, кредитование малого и среднего предпринимательства и определенные меры, чтобы уход западных компаний с российского рынка не привел к сокращению рабочих мест. Работа в значительной степени продолжается, так как меры были приняты антишоковые», — подчеркнул Межуев.

Как отметил политолог, руководству страны предстоит еще серьезная работа по сохранению отношений со странами, которые РФ признает дружескими.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении экономики РФ не состоялся, финансовая система работает ритмично. Также российский лидер сказал, что рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 15 марта отметил, что говорить о том, что санкции Запада «сокрушили» экономику России, нельзя. Он сказал, что российская экономика переживает трудности, но вместе с тем подчеркнул, что это одновременно является и возможностью для развития, обновления, достижения большей независимости и налаживания новых производств.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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