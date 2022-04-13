Ульяновский художественный музей отремонтируют
Власти Ульяновской области приняли решение отремонтировать помещения Ульяновского художественного музея, где возникла угроза обрушения перекрытий. Об этом сообщает региональное правительство.
План по эвакуации художественных ценностей уже разработан. Все экспонаты переместят в другие помещения. Сотрудники музея будут осуществлять свою деятельность в открытых залах и филиалах учреждения, пишет ulpravda.ru.
Как рассказал министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, ремонт запланирован в четырех помещениях второго этажа. Это один из выставочных залов и площади для хранения музейных фондов.
«В частности, будут выполнены работы по замене балок перекрытий, заменены окна, произведена замена изношенных систем электроснабжения и теплоснабжения», — добавила министр.
Ульяновский областной художественный музей является одним из старейших в Поволжье. В его фондах хранятся уникальные коллекции русской и западноевропейской живописи, скульптуры и графики XVI–XX веков.