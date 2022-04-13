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Ульяновский художественный музей отремонтируют

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Власти Ульяновской области приняли решение отремонтировать помещения Ульяновского художественного музея, где возникла угроза обрушения перекрытий. Об этом сообщает региональное правительство.

План по эвакуации художественных ценностей уже разработан. Все экспонаты переместят в другие помещения. Сотрудники музея будут осуществлять свою деятельность в открытых залах и филиалах учреждения, пишет ulpravda.ru.

Как рассказал министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, ремонт запланирован в четырех помещениях второго этажа. Это один из выставочных залов и площади для хранения музейных фондов.

«В частности, будут выполнены работы по замене балок перекрытий, заменены окна, произведена замена изношенных систем электроснабжения и теплоснабжения», — добавила министр.

Ульяновский областной художественный музей является одним из старейших в Поволжье. В его фондах хранятся уникальные коллекции русской и западноевропейской живописи, скульптуры и графики XVI–XX веков.

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