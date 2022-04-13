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Прокуратура потребовала снести руины больницы в Магаданской области

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Прокуратура потребовала ликвидировать руины бывшего здания больницы в селе Тауйск в Магаданской области. Объект признан потенциально опасным.

По поручению прокурора региона в Магаданской области были проверены все потенциально опасные заброшенные здания, где могут собираться дети и подростки. В Тауйске отдельные фрагменты фундамента и несущих конструкций развалин больницы признаны неустойчивыми. Перекрытия здания разрушены, а деревянные элементы прогнили. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Прокуратура подала иск в суд, в соответствии с которым Магаданская областная больница обязана обеспечить снос здания и утилизировать строительный мусор. Исполнение решение ссуда находится на контроле прокуратуры.

Также во избежание случаев травматизма требуется оградить, закрыть или снести другие объекты в регионе.

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