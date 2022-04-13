Президент Франции Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братскими народами и призвал быть осторожными с высказываниями по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в среду, 13 апреля, в эфире телеканала France 2.

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... Русские и украинцы — братские народы», — заявил он 13 апреля в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Политик добавил, что хочет восстановить мир. По его словам, «то, что происходит, — это безумие, это невероятно жестоко».

Макрон подчеркнул, что он смотрит на факты и хочет сделать все возможное, чтобы иметь возможность восстановить мир.

«Я не уверен, что словесные эскалации служат этой цели», — сказал он.

Ранее в этот день Макрон заявил, что планирует провести очередные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

1 марта президент США Джо Байден заявил, что Россия не предприняла попытки дипломатического решения проблемы безопасности в Европе, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине. А 13 апреля Байден вновь позволил себе высказать резкую оценку в отношении Путина, на сей раз заявив, что считает политику последнего в отношении Украины «геноцидом».

8 апреля российской посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса из-за нежелания Киева прекратить геноцид русских. Он подчеркнул, что спецоперация по защите Донбасса является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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