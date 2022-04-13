Ямочный ремонт стартует в конце апреля в Биробиджане

Власти Биробиджана объявили аукцион для поиска подрядчика, который займется ямочным ремонтом улиц. Работы стартуют в конце апреля.

Сотрудники управления ЖКХ уже провели обследование уличной сети и составили список дорог, где необходим ремонт. После проведения процедуры торгов власти подпишут с подрядчиком муниципальный контракт. Рабочие приведут в порядок наиболее проблемные участки улиц.

ИА EAOMedia отмечает, что на некоторых дорогах провали и ямы образовались после зимы. Особенно интенсивно грунт смещается в местах, где проходят коммуникации.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске ямочный ремонт планируют провести до 12 июня. Рабочие восстановят свыше 100 тыс. кв. м дорожного полотна.