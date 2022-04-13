Мурманские власти пообещали не вводить третью смену в школах

Власти Мурманской области пообещали не вводить в школах третьи смены и не организовывать уроки, начинающиеся до 8:00. Занятия второй смены всегда будут заканчиваться не позже 19:00.

Об этом ИА «Би-порт» рассказали в региональном министерстве образования. Там отметили, что занятия 1, 5, 9–11 классов и классов, где обучаются дети с ограниченными возможностями, проводятся в первую смену. Организация учебного процесса обязательно будет обсуждаться с родителями учеников, заверили в ведомстве.

Агентство пишет, что жители Мурманской области жалуются в соцсетях на проведение уроков в две смены. Некоторые утверждают, что в Североморске в следующем году третьеклассники выйдут на учебу в третью смену, их занятия будут начинаться с 15:00. Это, по мнению родителей, может негативно сказаться на качестве образовательного процесса.

В минобразования рассказали, что администрация ЗАТО Североморск обеспечит координацию работы по синхронизации расписания в школах и организациях дополнительного образования детей, в том числе тех, кто обучается во вторую смену. Также в ближайшее время пройдет родительское собрание с участием специалистов минобразования региона, управления образования администрации Североморска и представителей городской администрации.

В 2021 году в Североморске построили первую за 30 лет новую школу. Лицей на 1200 мест появился в рамках нацпроекта «Образование», который предусматривает ликвидацию обучения в школах во вторую и третью смены.