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Путин поручил утвердить план развития Севморпути до 2035 года

Путин: необходимо утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года. Об этом глава государства заявил 13 апреля на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Прежде всего считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года, чтобы обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали», — сказал российский лидер.

По его словам, задача — обеспечить полное и своевременное обеспечение северного морского завоза. Для этого должен быть разработан специальный федеральный закон о северном завозе. Он должен определить перечни грузов завоза обеспечения их транспортировки до планирования реализации и контроля за исполнением этих мероприятий.

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