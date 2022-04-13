Кудрин сообщил о необходимых для перестройки экономики РФ двух годах

Экономике России потребуются около двух лет на перестройку в случае, если санкции сохранятся на нынешнем уровне. Об этом 13 апреля заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться, мне кажется, что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше. Я бы сказал, что это первый этап, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров», — сказал он.

Глава Счетной палаты также выразил надежду, что в России не примут меры, которые затруднили бы процедуру возвращения иностранных компаний на рынок РФ.

Ранее в этот день Кудрин сообщил что инфляция в стране по итогам 2022 года может достичь 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%.

Ранее 11 апреля первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью «Известиям» рассказал, что российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год. Он также отметил, что инфляция в России с начала года составляет около 10%, и в стране не ожидается никакого дефолта.

Ранее 13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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