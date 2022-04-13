В Узбекистане планируется запуск производства автомобилей LADA по полному циклу

В Узбекистане планируется запуск полномасштабного производства автомобилей LADA российского автопроизводителя АвтоВАЗ. Об этом 13 апреля пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Уточняется, что о подобных планах обе страны заявили осенью 2021 года. Тогда же на автомобильном заводе ADM Jizzakh в Узбекистане была запущена сборка автомобилей LADA.

Сейчас на заводе ADM Jizzakh возводятся новые помещения, в которых установят оборудование по крупноузловой сборке моделей LADA Vesta SW и LADA XRAY. Запуск новой производственной линии запланирован на 2024 год.

4 апреля стало известно, что АвтоВАЗ приостановил производство в РФ в связи с корпоративным отпуском, который продлится три недели. Во время отдыха сотрудников предприятие «накопит необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Также АвтоВАЗ устанавливает режим 4-дневной рабочей недели на производствах в этих городах с 6 июня 2022 года на 3 месяца.