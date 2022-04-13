Вице-премьер Белоусов оценил влияние санкций на экономику России

Начавшаяся из-за санкций стран Запада просадка экономики уже началась, однако она не затронула рынок труда. Об этом в среду, 13 апреля, заявил председателя правительства РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, просадка российской экономики началась из-за логистических ограничений и недостатка ликвидности, которые являются главными рисками на текущий момент.

Белоусов также рассказал, что российское правительство разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

Помимо этого, вице-премьер выразил мнение, что страны Запада хотят максимально изолировать Россию от мировой экономики. Он отметил, что сделать это не получится, так как «невозможно изолировать шестую по величине экономику мира — от глобальной экономической системы».

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что блицкриг стран Запада в отношении экономики России не состоялся, финансовая система работает ритмично. Также глава государства добавил, что рассчитывает на возобладание здравого смысла в вопросе санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 марта отмечал, что говорить о том, что санкции западных стран «сокрушили» экономику России, нельзя. Он добавил, что экономика РФ переживает трудности, но вместе с тем подчеркнул, что это одновременно является и возможностью для развития, обновления, достижения большей независимости и налаживания новых производств.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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