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Эксперт рассказал о влиянии санкции на рынок труда в России

Эксперт Ляшок заявил, что антироссийские санкции не привели к скачку безработицы
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Новые антироссийские санкции не привели к мгновенному скачку безработицы, как это было в начале пандемии. Об этом в среду, 13 апреля, заявил «Известям» эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

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Он пояснил, что ряд зарубежных компаний приостановили свою деятельность в России, однако они сохраняют сотрудников и продолжают платить им зарплату в полном объеме или частично.

«При этом сегмент таких компаний сравнительно не высок — не более 1 млн работников даже при учете связанных с ними российских предприятий, например, фермерских хозяйств, производящих продукцию для продажи напрямую в сетях быстрого питания», — заявил Ляшок.

Эксперт подчеркнул, что опрос ИНСАП РАНХиГС, проведенный во вторую неделю марта, не показал увеличения доли безработных по сравнению с январем. Лишь 3% наемных работников отметили, что на основной работе на момент опроса их перевели в отпуск, еще 2% сообщили, что их перевели на сокращенное рабочее время. Еще 3% работников указали на задержки зарплаты за февраль.

По словам эксперта, это стандартные значения для российского рынка труда.

Ляшок отметил, что большинство работников смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом. Так, 78% работников оценивают риск потерять работу в следующем месяце как низкий или очень низкий, 73% работающих респондентов предполагают, что их заработная плата в марте не изменится или даже вырастет. Кроме того, 80% опрошенных считают, что в марте они будут трудиться как обычно.

Ранее в этот день первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что просадка экономики РФ, вызванная санкциями стран Запада, практически не затронула рынок труда. Он добавил, что правительство РФ работает над мерами денежной компенсации для малообеспеченных граждан, пенсионеров, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

9 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в России. Она рассказала, что с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 млн до 1,88 млн. Больше всего предложений представлено в производстве и промышленности, строительстве, здравоохранении, а также в транспортной сфере.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума населения.

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