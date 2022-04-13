Уголовное дело возбудили после опрокидывания лодки в Японском море

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту опрокидывания маломерного судна в акватории Японского моря. На борту находились четверо жителей Сахалинской области.

Инцидент произошел 11 апреля в Татарском проливе. Из-за неблагоприятных погодных условий произошло опрокидывание судна, из-за чего четыре человека оказались в воде. Одного из пострадавших спас экипаж полупогружной плавучей буровой установки «Полярная звезда», сообщает ИА SakhalinMedia. Местонахождение остальных пострадавших до сих пор не установлено.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

11 апреля лодка с двумя охотниками опрокинулась в Анучинском районе Приморского края. Один из мужчин смог выбраться на островок и вызвать спасателей. Второй потерпевший пропал.