На Байдена во время выступления справила нужду птица

На Байдена во время выступления справила нужду птица

2022-04-13 14:19:41

2022-04-13 14:19:41

2022-04-13 14:19:41

2022-04-13 14:19:41

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