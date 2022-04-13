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Эксперт призвала россиян обратить внимание на покупку смартфонов за юани

Бобровская: россиянам стоит присмотреться к возможности покупки нового смартфона за юани
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После введения антироссийских санкций жителям РФ нужно обратить внимание на возможность приобретения нового смартфона на китайском маркетплейсе за юани. Об этом заявила в интервью «Газете.Ru» директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

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«Чтобы приобрести таким образом технику, нужно иметь банковскую карту, которую принимает маркетплейс, — это нужно сделать заранее. Например, в Китае очень популярна система UnionPay, такие карты сейчас оформляют многие российские банки», — заверила эксперт.

Также она подчеркнула, что плюсы этого решения — курс китайской валюты, поэтому цена на гаджеты может быть ниже. Отмечается, что существенной разницы между долларами США и юанями Китая нет. Спикер пояснила, что это точно такие же средства оплаты, как и остальные валюты.

«В Китае юань является национальной валютой, и заказать смартфон на китайской платформе, оплатив покупку юанями, так же возможно, как сделать приобретение в любой другой стране», — заметила Бобровская.

По ее мнению, когда карта окажется на руках владельца, необходимо будет пополнить юанями счет в банке, а потом провести оплату на китайском маркетплейсе, после чего останется лишь ждать доставку.

14 марта партнер Anderida Financial Group Сергей Макаров рассказал «Известиям» о выгоде вкладов в китайских юанях. По его словам, банковские вклады в китайских юанях могут стать решением для тех, кто боится, что долларовые счета заморозят, но при этом не хочет держать валюту «под матрасом» по причине безопасности.

16 марта исследование показало, что продажи смартфонов китайских брендов в России увеличились вдвое за март. Вырос спрос покупателей на бренды Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme.

1 апреля компания Apple приостановлена свою деятельность на территории России, закрыв возможность покупки товаров на своем официальном сайте для россиян. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».

12 апреля корпорация Nokia объявила о полном уходе с российского рынка. Компания вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. Однако компания намерена продолжить поддержку работоспособности сотовых сетей в РФ.

Компании начали уходить из России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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