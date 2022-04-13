Школьник украл колокол с места строительства храма в Приамурье

Полиция задержала 17-летнего подростка, подозреваемого в краже колокола с места строительства православного храма в Амурской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Информация о краже поступила в полицию от представителя местной религиозной организации. Он сообщил, что со строительной площадки пропал колокол весом 25 кг. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на группу молодежи, которая находилась на территории, прилегающей к храму. Увидев полицейских, один из парней пытался скрыться, но его удалось задержать.

17-летний подросток оказался учащимся одной из школ Белогорска. Он уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Мальчик признался в краже и рассказал, что спрятал колокол в хозяйственной постройке недалеко от храма, пишет ИА PriamurMedia. В дальнейшем несовершеннолетний планировал продать колокол.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 158 УК РФ.