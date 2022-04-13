Сотрудник «Азовстали» рассказал о завозе на предприятие военной техники
Сотрудников мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» привлекали после 24 февраля для охраны оборудования предприятия, когда на территорию завозили военную технику. Об этом электромонтер, проработавший на заводе почти 20 лет, рассказал в среду, 13 апреля.
«Последний раз на территории завода я был 27 февраля. Я работал посменно, 27 февраля был с ночной, мы были для охраны оборудования», — поделился он в беседе с Lenta.Ru.
Cотрудник завода рассказал, что территория предприятия — внушительная, и чтобы ее обойти, понадобится примерно полтора часа. «Подвальных помещений как таковых нет, есть машзалы, где оборудование находится ниже уровня земли. Бомбоубежища есть, завод-то строился с 1933 года», — уточнил он.
По слова мужчины, военную технику на «Азовсталь» завозили днем 24 февраля, с этого же дня объект был поставлен на горячую консервацию.
Ранее в этот день в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, сообщается на сайте kp.ru.
По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.
11 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находятся до 3 тыс. украинских националистов, сообщает телеканал «Звезда».
9 апреля «Известия» опубликовали кадры того, как сейчас выглядит завод «Азовсталь». На видео показана дымящаяся территория большого завода, где в последнее время шли бои.
Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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