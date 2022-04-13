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Землетрясение магнитудой 3,0 зарегистрировали возле Сахалина

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение утром 13 апреля у берегов Сахалина. Магнитуда подземных толчков составила 3,0.

По данным сейсмостанции Южно-Сахалинска, землетрясение произошло в заливе Терпения. Очаг находился на глубине 10 км. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Кроме того, 13 апреля активность проявил вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир. Он выбросил столб пепла и газа на высоту 3 км. Шлейф распространился в северном направлении от вулкана. В МЧС отметили, что запах сероводорода в Южно-Сахалинске не ощущался, угрозы для населения нет.

13 апреля у берегов Японии зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 143 км к северо-западу от города Наха в районе группы островов Рюкю.

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