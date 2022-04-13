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Поклонская в обращении к БРИКС заявила о катастрофе на Украине

Поклонская: происходящее на Украине — это катастрофа
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Заместитель руководителя Россотрудничества и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала происходящее на Украине катастрофой. Об этом она заявила 12 апреля в видеообращении к участникам форума БРИКС в Индии.

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«То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев», — сказала она.

Поклонская отметила, что она считает себя одновременно и украинкой, и русской, и выступает на стороне «здравого смысла».

Обращаясь к участникам форума, экс-прокурор Крыма призвала не увеличивать ненависть и агрессию, а также прекратить раздавать оружие.

С начала военной операции РФ на Украине, Поклонская несколько раз встречалась с мирными жителями, которые покинули свои дома из-за боевых действий. Так, в марте она сообщала, что сотрудники Россотрудничества совместно с фондом «Доктор Лиза» собрали и отправили на Украину продукты и детское питание. Также продукты и товары первой необходимости были переданы ею лично жителям Херсонской области.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. До этого Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В начале февраля президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. В октября 2021 года Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде, однако затем в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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